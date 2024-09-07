Сотрудники Росгвардии уничтожили украинскую мину-сюрприз в ЛНР

Саперы провели в ЛНР инженерную разведку. В ходе обыска с псом они нашли боеприпас, тщательно замаскированный ВСУ. Как отметили росгвардейцы, предположительно, это взрывное устройство с миной-сюрпризом.

«Пес Норис обладает хорошим чутьем, при приближении к взрывоопасному предмету он замер в сигнальной стойке. И не ошибся, как всегда. Мы уже давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, и я его обязательно заберу к себе», – рассказал кинолог Росгвардии.

Отмечается, что за три месяца саперы Росгвардии обошли более 1700 км дорог и проверили 60 квадратных метров местности. Было проведено более трех тысяч боевых задач. В процессе удалось найти и обезвредить как минимум 6,6 тысячи взрывоопасных предметов и десятки кг веществ.

Ранее сообщалось, что глава Белгородской области рассказал о последствиях обстрелов ВСУ по региону.