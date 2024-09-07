Глава Белгородской области рассказал о последствиях обстрелов ВСУ по региону

Удары вражеских подразделений по районам Белгородской области нанесли материальный ущерб. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

Во время проведения полевых работ на территории Прохоровского района трактор наехал на боеприпас. В Валуйском городском округе удар пришелся на село Логачевка. Там снаряд упал на один из частных домов.

В Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего он получил повреждения. Кроме того, в лесном массиве Шебекинского района произошло возгорание, которое удалось быстро ликвидировать. Также в селе Дроновка снаряд пробил крышу дома. Обошлось без пострадавших во всех перечисленных случаях.

Ранее британский эксперт рассказал о текущем состоянии украинских систем ПВО.