Сотрудники СБУ угрожали семье жителя Львова, бежавшего от смерти на передовой

Уроженец Львовской области Роман Иванив попал под давление Службы безопасности Украины (СБУ), когда отказался служить в ВСУ и платить за удобное место. Об этом пишет RT .

Как рассказал в интервью львовец, он обучался на четвертом курсе училища МВД, где как и многие получил повестку в армию. Раздавали их в открытую, ставя перед фактом. Иванив заплатил большие деньги, лишь бы остаться на службе рядом с домом, а не уйти на передовую. Был подписан контракт с ВСУ.

Позже молодой человек отказался платить. В марте 2024-го он остановил передачу средств, что взбесило начальство. Иваниву пригрозили переводом в другую часть, далеко от дома, чтобы потом пустить в авангард.

Роман сбежал и старался не сталкиваться с СБУшниками, но те нашли его по месту жительства. Угрозы от замполита и сотрудников поступали не только в адрес Иванива, но и в сторону его семьи. Ему советовали серьезно «подумать о жизни матери и сестренки».

Сейчас военный находится в плену ВС РФ, где чувствует значительно больше безопасности, чем дома во Львове. Шансы на то, что СБУ оставят его и родных в покое очень низкие.

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