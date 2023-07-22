Сотрудники СОБР штурмуют частный дом в Истре, где ранее утром забаррикадировался вооруженный человек

Сегодня ранее днем в коттеджном поселке «Шервуд» городского округа Истра вооруженный автоматом человек проник в частный дом.

Глава муниципалитета Татьяна Витушева написала в своих соцсетях, что налетчик, одетый в камуфляж и представившийся Вячеславом, действовал в одиночку, вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов.

Стало известно, что человек является психически нездоровым, сам он приехал в Подмосковье из Сибири. Ранее со злоумышленником пытались провести переговоры. В настоящее время сотрудники СОБР штурмуют дом с использованием газа.

Глава муниципалитета Татьяна Витушева рассказала, что дом, площадью более тысячи квадратных метров, был ранее выставлен на продажу за один миллиард рублей. Именно так его и нашел злоумышленник. Также известно, что хозяйка дома налетчика не знает, а сама в настоящее время находится за границей.