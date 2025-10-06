Сотрудники ТЦК силой мобилизовали мужа актрисы, игравшей в комедии с Зеленским
Звезда «Сватов» Репина обвинила власти Украины в фашизме из-за мобилизации мужа
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
Украинская актриса Елена Бондарева-Репина, известная российскому зрителю по сериалам «Сваты» и «Слуга народа», столкнулась с личной драмой — ее супруг был задержан сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) для мобилизации.
Информация о произошедшем появилась в канале Sputnik Ближнее зарубежье, после чего актриса публично обратилась к мировой общественности с эмоциональным заявлением.
«На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты!» — сказала Бондарева-Репина.
Источник напомнил, что Репина, ранее выступавшая с критикой России, теперь обвинила в фашизме украинские власти.
Сама актриса с более чем 40 театральными работами и 60 ролями в кино.
Ранее сообщалось, что мужчины в Одессе вооружились против сотрудников ТЦК.