Сотрудников псевдомедицинского центра Хабаровского края отправили в колонию за мошенничество

Ими был создан центр, в котором занимались вымогательством у людей денег. Им сообщали о якобы найденных у них болезнях, и брали огромные деньги за лечение.

Вся преступная деятельность велась на протяжении 2,5 лет – с октября 2016-го года по февраль 2019-го. Женщина, которая занимала пост руководителя отдела продаж, не только организовывала обучение своих подчиненных. Она сама принимала участие в выманивании денег, и даже уговаривала людей брать кредиты на лечение. Всего ею было получено от клиентов центра порядка 23 миллионов рублей. Правоохранители насчитали 194 обманутых ею человека. За это мошеннице дали 4,5 года лишения свободы.

Об этом сообщило ТАСС. Старший менеджер отдела продаж был признан виновным в мошенничестве на сумму в 17 миллионов рублей, он сумел обмануть 149 доверчивых клиентов. Ему назначили 3,5 года пребывания в колонии. Легче всех отделался простой менеджер. Он похитил только 2,2 миллиона рублей, поэтому отделался условным сроком в три года.