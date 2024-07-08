Социальный раунд «Трезвый водитель» стартовал в Подмосковье

Социальный раунд «Трезвый водитель» начался в Подмосковье, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Он продлится до 28 июля.

Мероприятие организует Госавтоинспекция Подмосковья при поддержке Минтранса и Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также «Союза безопасности дорожного движения».

В рамках социального раунда в области реализуют ряд мероприятий, которые направлены на информирование о недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением авто в состоянии опьянения.

Каждый день в городских округах будут проводиться рейды — в селах, СНТ, местах отдыха у воды. Также в планах массовые проверки на дорогах — их суть в том, чтобы за определенный период проверить на дорожном участке как можно больше водителей.

Жителей Подмосковья призвали ни в коем случае не садиться на руль в состоянии опьянения и не позволять делать это другим людям.