Соцсети посольства Сирии в Москве взломали

В дипмиссии Сирии в Москве заявили ТАСС о взломе их телеграм-канала, подчеркнув отсутствие каких-либо подтверждений относительно смены посла в России.

Представитель посольства сообщил агентству, что ни внешнеполитическое ведомство, ни само посольство не предоставляли официальных данных о возможной ротации посла.

Недавно в телеграм-канале посольства появилась публикация, утверждающая, что Башар Джаафари оставляет свой пост в Москве и переходит на работу в администрацию в Дамаске. Однако данная информация не соответствует действительности, поскольку канал был взломан.

Ранее сообщалось, что гинеколог из Воронежа стал новым главой администрации президента Сирии.