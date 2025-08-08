Совершившие теракт в «Крокусе» получали доходы за счет криминала

Террористическая группировка «Вилаят Хорасан»*, ответственная за кровавую бойню в «Крокус Сити Холле», финансировалась за счет криминальных доходов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Эти средства использовались для аренды жилья, закупки оружия, взрывчатки и даже авиабилетов. Участникам организации выплачивались денежные вознаграждения за их «работу».

Шокирующие подробности продолжают всплывать в ходе расследования. Оказалось, что сразу после теракта в Москве, с 24 по 31 марта 2024 года, трое сообщников — Умеджон Солиев**, Шахромджон Гадоев** и Зубайдулло Исмоилов**, приобрели гранату РГД-5 и запал, готовя новый взрыв.

В арендованной квартире в Каспийске они изготовили взрывное устройство, нацелившись на развлекательный центр «Москва». Благодаря оперативной работе силовиков этот теракт удалось предотвратить.

Исполнители мартовской трагедии — Шамсидин Фаридуни**, Далерджон Мирзоев**, Мухаммадсобир Файзов** и Саидакрами Рачабализода**, были завербованы через закрытые телеграм-чаты радикальных исламистов. С июня 2023-го по март 2024 года они проходили специальную подготовку в Турции, где обучались обращению с оружием и тактике террористических атак.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Тогда четверо вооруженных мужчин ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей и подожгли помещение. В результате чудовищного преступления погибли 149 человек, более 500 получили ранения.

Следствие считает, что теракт был организован группировкой «Вилаят Хорасан» по заказу украинских спецслужб.

Ранее стало известно, как набирали исполнителей для нападения на «Крокус Сити Холл».

*Террористическая организация, запрещенная в России.

**Росфинмониторингом внесены в перечень террористов и экстремистов.