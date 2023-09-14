Такое количество военных было потеряно в результате гибели военнослужащих либо потери способности служить в армии. А если считать всех раненых, то их число еще больше.

Ян Гагин заявил, что истинные потери украинской армии невозможно засекретить. Их цифры временами выходят на поверхность. Иногда их удается обнаружить даже в публичных источниках.

«На Украине один из сотовых операторов разместил ролик в сети, что около 400 тысяч адресатов больше никогда не поднимут трубку», - указал он.

Такое количество утраченных абонентов – это только те, кто пользовался услугами одного из операторов, а в реальности таких провайдеров несколько. Впоследствии этот ролик удалили, а информацию о нем замяли. В то же время генсек НАТО Столтенберг не стал отвечать на вопрос про полмиллиона погибших украинских военных. Он только заявил, что никто не обещал, что украинцам будет легко. Поэтому, цифра в 500 тысяч погибших солдат видится Гагину очень реалистичной.