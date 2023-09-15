Советник главы ДНР сообщил подробности уничтожения первого британского танка Challenger 2

По словам Яна Гагина, разведкой было выявлено, что один такой танк действует на работинском направлении. Он действовал в составе целой группы, состоящей из танков еще советского производства.

«Его задачей было наносить удары из закрытых позиций – у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли», - указал Гагин.

Его рассказ привели РИА Новости. Затем разведка сумела вскрыть маршруты передвижения вражеской бронегруппы, и уже после этого была устроена засада, из которой выпустили ракету ПТРК. Танк, произведенный в Великобритании, полностью сгорел. Тем самым был развенчан миф о превосходстве западных вооружений над российскими.