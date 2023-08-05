Советник главы Крыма отказался подтверждать атаку на Крымский мост

По его словам, те громкие звуки, которые слышали жители Керчи, никак не связаны с переправой.

При этом Олег Крючков согласился с тем, что мост был перекрыт для проезда. Он даже упомянул, что за сутки его закрывали трижды. Все это связано с возможностью нанесения по нему украинского удара. Сразу после того, как угроза нападения снизится, автомобили снова начнут движение через пролив.

«Атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки», - подчеркнул он в своем микроблоге.

Советник Сергея Аксенова добавил, что все профильные ведомства и соответствующие службы находятся в круглосуточной готовности в ожидании очередного теракта, направленного на мост, который ведет на полуостров.