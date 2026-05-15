Создал фейковую страницу и втерся в доверие: в Хакасии арестован мужчина за интимную переписку с детьми

В Хакасии возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Как сообщили «Ленте.ру» в Главном следственном управлении СК России по региону, фигурантом стал 25-летний житель Ростовской области.

По версии следствия, в январе 2026 года мужчина зарегистрировал в соцсети аккаунт под вымышленным именем, через который познакомился с двумя девочками из Хакасии и начал вести с ними интимную переписку. Тревогу забила мать одной из пострадавших, обнаружившая подозрительные сообщения, после чего незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи СК совместно с сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью МВД и при силовой поддержке СОБР задержали подозреваемого в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и занимаются сбором доказательной базы.