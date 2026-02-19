Сожгли лес за 100 тысяч: в Забайкалье судят подростков, работавших на Украину

В Забайкальском крае прокуратура запросила суровые сроки для двух 16-летних подростков, обвиняемых в умышленных поджогах леса. По данным РИА Новости , инциденты произошли летом 2025 года, а ущерб от действий несовершеннолетних исчисляется сотнями миллионов рублей.

Согласно материалам дела, подростки действовали не сами — задания они получали от куратора, который, как установило следствие, работал в интересах Украины. Всего юные поджигатели совершили четыре поджога лесных массивов в районе поселка Атамановка. Мотивом стала нажива: за выполнение каждой диверсии им обещали вознаграждение. Общая сумма, которую должны были получить подростки, составила 100 тысяч рублей.

Однако ущерб природе и инфраструктуре оказался неизмеримо выше. По подсчетам специалистов, огонь уничтожил лес на площади, ущерб от которой оценили более чем в 322 миллиона рублей.

Обоих фигурантов задержали, им предъявлено обвинение по статье об умышленном уничтожении или повреждении лесных насаждений. Суд отправил подростков под стражу. В ходе прений прокурор запросил для одного из них 8,5 года лишения свободы, для второго — девять лет колонии.