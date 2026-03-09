«Спалили все, что летело»: за шесть часов ПВО уничтожили 21 украинский дрон

9 марта за шесть часов дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 21 украинский дрон самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 14:00 до 20:00 (мск. — Прим. ред.) дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 <...> беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — отмечается в официальном заявлении оборонного ведомства.

Наибольшее количество целей поражено в небе над Курской областью — там упали или были сбиты десять дронов. Восемь аппаратов сбили над территорией Белгородской области, еще три — над Брянской.

В ведомстве также напоминают, что киевский режим ежедневно предпринимает попытки атаковать гражданскую инфраструктуру в приграничных и других российских регионах. В ответ на эти действия и удары по мирным кварталам российская армия наносит поражение высокоточным оружием с воздушных, морских и наземных носителей. Удары наносятся исключительно по военным объектам и инфраструктуре Украины.

Ранее сообщалось о том, что самые масштабные атаки дронов зафиксированы 2 и 5 марта.