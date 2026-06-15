«Спас женщину, а она заявила на него»: москвич заступился за избиваемую и получил протокол

В центре Москвы 23-летний молодой человек попытался остановить уличную драку, но в итоге сам стал фигурантом административного дела. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Амир вместе с другом стал свидетелем того, как мужчина избивает женщину на Новослободской улице. Молодой человек применил перцовый баллончик, а затем на эмоциях ударил нападавшего ногой по голове. Однако пострадавшая неожиданно встала на сторону мужа. Пара написала на Амира заявление в полицию. В отношении заступника составили административный протокол, сейчас он ищет адвоката.