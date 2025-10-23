Спасают от беды на дороге: пешеходам в Красногорске советуют стать ярче этой осенью

С наступлением осени на дорогах Красногорского округа становится опаснее для пешеходов. В утренние и вечерние часы видимость ухудшается, и водителям сложнее заметить людей, переходящих проезжую часть. В таких условиях особенно важно использовать светоотражающие элементы на одежде и аксессуарах.

В местной Госавтоинспекции напомнили, что световозвращающие детали помогают снизить риск ДТП. По данным инспекторов, именно осенью увеличивается количество случаев, когда пешеходы получают травмы на дороге из-за плохой видимости.

Даже небольшой светоотражающий элемент способен спасти жизнь. В темноте водитель видит пешехода с фликером или светоотражающей полосой на расстоянии до 300 м, что дает возможность вовремя снизить скорость и избежать столкновения.

Специалисты советуют выбирать одежду со светоотражающими вставками или украшениями. Такие элементы часто присутствуют на детских куртках, рюкзаках и обуви. При необходимости можно дополнительно использовать фликеры — небольшие светоотражающие подвески, которые легко закрепить на рукаве, рюкзаке, коляске или велосипеде.

