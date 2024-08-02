Спасатели до сих пор не нашли пятерых людей после взрыва дома в Нижнем Тагиле
Фото: [МЧС РФ]
После обрушения части дома в Нижнем Тагиле до сих пор не обнаружены пять человек. Они находятся в списке пропавших. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
Среди до сих пор не найденных людей, предположительно, трое детей.
«Местонахождение трех детей пока не известно», — указал журналистам осведомленный источник.
По последним сведениям, список пострадавших включает в себя 20 человек. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. При обрушении здания погибли четверо.