Спасатели до сих пор не нашли пятерых людей после взрыва дома в Нижнем Тагиле

Безопасность
МЧС РФ

Фото: [МЧС РФ]

После обрушения части дома в Нижнем Тагиле до сих пор не обнаружены пять человек. Они находятся в списке пропавших. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Среди до сих пор не найденных людей, предположительно, трое детей.

«Местонахождение трех детей пока не известно», — указал журналистам осведомленный источник.

По последним сведениям, список пострадавших включает в себя 20 человек. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. При обрушении здания погибли четверо.

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