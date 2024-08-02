Число пострадавших в Нижнем Тагиле выросло до двадцати человек

Во время обрушения части пятиэтажного жилого дома пострадало 20 человек, среди которых 9 детей. Такую актуальную информацию в своем телеграм-канале привело Министерство здравоохранения Свердловской области.

По состоянию на 10.00 2 августа в списках пострадавших от взрыва газа и последующего обрушения двух подъездов в нижнетагильском жилом доме числится 20 человек. Среди них девять детей.

«Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей. Силами ТЦМК в профильные медучреждения Екатеринбурга доставлены трое маленьких пациентов и двое взрослых», - указали представители минздрава.

Пять человек от госпитализации отказались. Их после осмотра медики отпустили на амбулаторное лечение. Трое раненых находятся в стабильно тяжелом либо среднетяжелом состоянии.

Ранее уже сообщалось, что в список погибших уже включены четыре человека. По заявлению минздрава, двое из погибших – это дети.