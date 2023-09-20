Спасатели извлекли одного пострадавшего из квартиры в Балашихе после взрыва

Спасатели достали одного из пострадавших от взрыва из квартиры на первом этаже в доме на улице Октябрьская в Балашихе. Об этом сообщил SHOT .

По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. Сейчас ему оказывают помощь медики.

Рано утром в среду в одной из квартир девятиэтажного дома прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее десяти квартир.

На месте, по информации журналистов, продолжается разбор завалов, там могут находиться люди, в том числе ребенок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на месте ЧП работают экстренные службы, они оказывают помощь пострадавшим.