Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании в Люберцах

По уточненным данным, площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров. К тушению привлекали девяносто пять человек и свыше тридцати единиц техники, в том числе авиацию, ей было сброшено 150 тонн воды.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, сведения о возгорании поступили утром в 08:35. Пожару был присвоен второй ранг сложности, затем его подняли до третьего.