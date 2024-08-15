Спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании в Люберцах
Фото: [t.me/mchs_official]
Открытое горение в производственном здании в Люберцах ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС России.
По уточненным данным, площадь пожара составила 2,7 тысячи квадратных метров. К тушению привлекали девяносто пять человек и свыше тридцати единиц техники, в том числе авиацию, ей было сброшено 150 тонн воды.
Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, сведения о возгорании поступили утром в 08:35. Пожару был присвоен второй ранг сложности, затем его подняли до третьего.