Спасатели на Камчатке дошли до точки, где может находиться пропавший Ан-2 с пассажирами

Спасатели МЧС на ведомственном вертолете добрались до точки на Камчатке, откуда, предварительно, экипажем пропавшего с экранов радаров самолета Ан-2 был подан аварийный сигнал. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» проинформировал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

По его словам, представители краевых экстренных служб, как только погодные условия позволят вертолету спасателей взлететь, проведут детальный и подробный осмотр местности.

«Спасатели на вертолете добрались до точки, где был подан сигнал. Самолет там не обнаружен. Сейчас вертолет переживает там непогоду. Но спасатели фиксируют устойчивый сигнал самолета», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае самолет Ан-2, который осуществлял коммерческий рейс по маршруту Мильково — Оссора, исчез с радаров. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

По его словам, согласно предварительным данным, во время полета на самолете Ан-2 произошло срабатывание аварийного датчика, после чего связь с экипажем была потеряна. На борту во время полета находились три члена экипажа, пассажиров не было.