Спасатели напомнили жителям Подмосковья о повышенном уровне пожарной опасности

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона о повышенном уровне пожарной опасности, который сохраняется в связи с устоявшейся сухой жаркой погодой.

В регионе на период с 6 по 12 сентября было введено ограничение на посещение лесов и въезд транспорта на лесные территории. В области был установлен четвертый класс угрозы пожаров.

Чтобы обеспечить безопасность, сотрудники ведомства в ежедневном режиме проводят профилактические рейды. В их рамках жителям рассказывают о правилах пожарной безопасности в условиях установленного режима.

Сейчас в области запрещено разводить костры — не только в лесах, но и на территориях, прилегающих к лесам. Также нельзя поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, въезжать в лес на транспорте, оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами предметы.