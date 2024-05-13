Спасатели напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности в быту
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности в быту. Специалисты провели рейды в Серпухове, Ступино и Чехове.
В ходе рейдов жителям рассказали о важности соблюдения правил безопасности при использовании отопительных приборов. Так, нельзя пользоваться неисправными и самодельными электроприборами, а также сушить на обогревателях мокрые вещи.
Также жителей призвали не использовать несколько мощных приборов одновременно — это может стать причиной перегрузки электросети. Помимо этого, не рекомендуется устанавливать электроприборы возле штор и мебели — они могут загореться.
«Кроме того, пожарные раздали взрослым и детям листовки с полезной информацией и телефоном единой службы экстренной помощи «Система-112», — добавил замначальника территориального управления №13 Александр Голяк.