Спасатели нашли двоих людей, пропавших после размытия шлюзов на Беломорканале

Между двумя шлюзами на Беломорканале размыло временную перемычку, после чего прорвавшейся водой смыло шесть человек. Двое из них их были найдены. Об этом сообщило управление МЧС по Республике Карелия в своем телеграм-канале .

На Беломорско-Балтийском канале проводился ремонт двух шлюзов. С этой целью между ними установили специальную временную песчаную перемычку. Сегодня утром стало известно, что ее размыло, и в воду попало сразу 9 человек. Троих них удалось спасти сразу, еще шесть человек пропали без вести. Теперь же появились новости, что были найдены живыми мужчина и ребенок.

«Спасатели передали их медицинским работникам. Судьба четверых остаётся неизвестной», - указали представители министерства по чрезвычайным ситуациям.

Поисками пропавших сейчас занимаются почти 80 спасателей при поддержке двух десятков единиц техники. Медики приведены в полную готовность, чтобы сразу включиться в спасение жизней при необходимости.

Ранее сообщалось о серьезном ЧП в Китае. Там дождями размыло автомобильный мост, после чего один из его пролетов рухнул вместе с движущимся по нему автотранспортом. При этом погибло 11 человек.