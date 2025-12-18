Спасатели нашли тела рыбаков в озере под Петербургом: мужчины хотели проверить снасти и пропали

В Ленинградской области спасатели обнаружили и подняли со дна озера Самро, расположенного в Сланцевском районе, тела двух рыбаков, которые пропали несколькими днями ранее. Об этом в телеграм-канале сообщила региональная Аварийно-спасательная служба.

По предварительной информации, мужчины утром 16 декабря отправились на лед, чтобы проверить заранее установленные жерлицы. Когда они не вернулись домой к вечеру, родственники забили тревогу.

К масштабной поисково-спасательной операции привлеки полицию и государственных инспекторов по маломерным судам.

Для прочесывания акватории озера задействовали Поисково-спасательного отряд города Шлиссельбурга, специалисты которого провели сложные водолазные работы.

Их усилия увенчались успехом лишь 18 декабря. Тела погибших были обнаружены на дне, подняты на поверхность и доставлены на берег.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб рыбак, вышедший на неокрепший лед на реке.