Первая жертва неокрепшего льда: в деревне под Можайском на реке трагически погиб рыбак

Трагический инцидент в деревне Троица Можайского городского округа стал трагичным напоминанием: первый лед — самый коварный. Как пишет REGIONS , мужчина, вышедший на водоем проверить его прочность для будущей рыбалки, провалился и утонул.

Сейчас ледяной покров на водоемах Подмосковья неоднороден, хрупок и не способен выдержать даже вес человека. Спасатели констатируют: зима еще не вступила в полную силу, устойчивого ледостава нет. Этот случай — первая, но, к сожалению, традиционная печальная статистика сезона.

Эксперты дают четкие, жизненно важные критерии. Если лед напоминает снежную кашу — это прямой запрет для выхода. Особую опасность представляет молочно-белый (матовый) лед: его прочность в два раза ниже, чем у прозрачного, и он разрушается внезапно, без характерного треска. Зоны риска — участки у сугробов, обрывов берега и в зарослях камыша. Единственный условно безопасный для одиночного пешехода лед — прозрачный, толщиной не менее 10 сантиметров. Такой слой формируется только после недели устойчивых морозов, чего в текущих погодных условиях нет.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев обратился к родителям с жестким призывом: разговор об опасности тонкого льда с детьми — не просто беседа, а необходимость.

«Уважаемые взрослые! Проведите серьезную беседу с детьми. Это не проверка смелости, а игра со смертью. Объясните, что ни одна зимняя забава не стоит жизни. Контролируйте, где гуляют ваши дети», — обратился к жителям Денис Мордвинцев.

Контроль за местами игр детей вблизи водоемов сейчас критически важен. Единственный правильный алгоритм при виде провалившегося под лед — немедленный звонок по номеру 112, не пытаясь стать спасателем без подготовки и снаряжения.

Ранее сообщалось, что двое детей провалились под лед на реке Усмани, один несовершеннолетний погиб.