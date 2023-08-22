Спасатели нашли тела всех восьмерых участников экскурсии по подземной Москве
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Поисковая операция объявлена завершенной, поскольку все люди найдены погибшими.
Об этом заявило ТАСС со ссылкой на высказывание представителя одной из экстренных служб.
«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли», - сообщил он агентству.
На экскурсию по подземной реке Неглинке, которая протекает под Москвой, отправилось 7 человек в сопровождении одного экскурсовода. Все они утонули в результате сильного дождя. Правоохранители завели по поводу этого ЧП уголовное дело по оказанию услуг, небезопасных для жизни людей.