Спасатели нашли тела всех восьмерых участников экскурсии по подземной Москве

Об этом заявило ТАСС со ссылкой на высказывание представителя одной из экстренных служб.

«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли», - сообщил он агентству.

На экскурсию по подземной реке Неглинке, которая протекает под Москвой, отправилось 7 человек в сопровождении одного экскурсовода. Все они утонули в результате сильного дождя. Правоохранители завели по поводу этого ЧП уголовное дело по оказанию услуг, небезопасных для жизни людей.