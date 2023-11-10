Спасатели обнаружили пропавший на Чукотке самолет Ан-2

Воздушное судно совершило жесткую посадку, но все находившиеся на его борту люди живы.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов. Данный самолет потерпел аварию сегодня утром во время выполнения рейса из Певека на прииск Полярный.

«Пропавший самолет найден. По предварительной информации, все три человека - пилоты и пассажир – живы», - написал глава Чукотки в своем микроблоге.

Все они получили ранения различной степени тяжести. При самолете найдены пассажир и второй пилот. Капитан этого судна пешком выдвинулся искать место, с которого он бы мог связаться со спасателями. Поисковая группа немедленно направилась по его следам.