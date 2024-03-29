Спасатели Подмосковья рассказали детям об опасности выхода на лед

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали воспитанникам КДЦ «Тимоново» в Солнечногорске об опасности выхода на лед водных объектов весной.

Профилактическое занятие «Осторожно, тонкий лед!» провели работники поисково-спасательного поста 267-й ПСЧ. Также к уроку присоединились сотрудники федеральной противопожарной службы.

Ребятам объяснили, почему в весенний период выходить на лед рек и озер особенно опасно, и рассказали, как оказать первую помощь людям, провалившимся под лед.