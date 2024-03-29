Спасатели Подмосковья рассказали детям об опасности выхода на лед
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали воспитанникам КДЦ «Тимоново» в Солнечногорске об опасности выхода на лед водных объектов весной.
Профилактическое занятие «Осторожно, тонкий лед!» провели работники поисково-спасательного поста 267-й ПСЧ. Также к уроку присоединились сотрудники федеральной противопожарной службы.
Ребятам объяснили, почему в весенний период выходить на лед рек и озер особенно опасно, и рассказали, как оказать первую помощь людям, провалившимся под лед.
«Также специалисты продемонстрировали собравшимся аварийно-спасательное оборудование и устройство спасения из ледяной полыньи, чтобы ребята лучше запомнили важную и полезную информацию», - добавил замначальника части Сергей Яшин.