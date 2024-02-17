Спасатели призывают подмосковных родителей следить за безопасностью детей

Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы вновь во время патрулирования территории региона выявили горки, опасные для жизни и здоровья детей. Об этом сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин пояснил, что вследствие специфических погодных явлений снежная поверхность повсюду покрылась тонким слоем льда, что и привлекло детей.

«Дети от мала до велика со всех сил ударяют по ледяной корке и восторженно наблюдают за тем, как лед разлетается мелкими стекляшками. На высоких склонах снег утрамбован, здесь такая забава не получится. Зато ледяная корка очень даже хороша для того, чтобы с нее прокатиться. Дети катаются с таких склонов, не задумываясь об опасности, которая их подстерегает», — сказал Сергей Щетинин.

Примечательно, что нередко снежные насыпи можно встретить возле торговых центров, возле которых обычно интенсивное автомобильное движение. Скатываясь с таких склонов, дети рискуют прямиком угодить под колеса. Спуски могут упираться в металлические ограждения или железобетонные столбы, да и просто в стену здания. Угодив в такое препятствие на скорости, можно получить серьезную травму.

Именно поэтому заместитель начальника госучреждения и попросил родителей контролировать места пребывания своих детей на улице.