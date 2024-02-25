Спасатели призывают жителей Подмосковья соблюдать бдительность при катании с горок

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирования в местах массового катания жителей Подмосковья со стихийных склонов, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк сообщил, что во избежание несчастных случаев спасатели регулярно проверяют потенциально опасные спуски, а также проводят профилактические беседы с любителями активного отдыха.

Напоминаем, что на несанкционированных горках есть множество рисков для здоровья и жизни катающегося. Специалисты уточнили, что под слоем снега могут скрываться острые камни, длинные корни, кочки, ямы, трамплины или опасный мусор.

Спасатели порекомендовали взрослым тщательно выбирать и проверять ледяные спуски, а также средства для катания. Вместо картонок, пакетов и досок лучше выбраться санки, ледянки и ватрушки, на которых человек сможет удержаться и поддерживать управление.

Кроме того, работники подразделения посоветовали жителям соблюдать особую бдительность с самыми маленькими любителями зимних развлечений и не оставлять их без присмотра.