Спасатели продолжают эвакуировать тела погибших от атаки ВСУ на Алешки

Спасатели и медики продолжают эвакуировать тела погибших в результате атаки ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Эвакуация ведется буквально под прицелом, так как в районе атаки все еще кружат украинские FPV-дроны, отметил он.

«Погибших и тяжелораненых выносят буквально под прицелом», — написал Сальдо.

Напомним, в четверг, 1 мая, вражеские дроны совершили налет на центральный рынок в Алешках. Ранено более 20 человек, семь человек погибли.

Ранее сообщалось о том, что в России призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки.