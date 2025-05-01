Стала известна главная цель ВСУ, ударивших дронами по рынку в Алешках

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, почему украинская армия массированно ударила по рынку в Алешках.

По словам Сальдо, украинская армия запускала обилие FPV-дронов для добивания выживших. Противник запускал технику и после первой атаки на рынок, как раз для того, чтобы убить пострадавших.

Напомним, что в результате обстрела рынка в Алешках погибли не менее семи человек. По словам Сальдо, также более 20 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Госдуме высказались об атаке на рынок в Алешках Херсонской области. Парламентарий напомнил про наличие мощного комплекса «Орешник».