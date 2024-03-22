Спасатели сняли подростка с козырька подъезда в Одинцово

Подмосковные спасатели помогли тринадцатилетнему подростку выбраться с козырька подъезда одной из многоэтажек в Одинцово, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел накануне. Юноша оказался на крыше подъезда, поскольку хотел помощь своему другу, который выронил телефон из рук.

Молодой человек спустился на козырек через окно подъезда, а забраться обратно уже не смог. Школьника увидели прохожие, которые и вызвали спасателей.

На место оперативно прибыли работники 244-й пожарно-спасательной части. Они помогли подростку забраться обратно с помощью лестницы-штурмовки. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли лыжника, который провалился под лед на водохранилище в Подмосковье.