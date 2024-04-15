Спасатели сняли со льдины на юге Сахалина два десятка рыбаков

Шесть спасателей при помощи автомобиля и плавательного средства занимались сегодня утром спасением двадцати человек в Корсаковском районе Сахалинской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управление МЧС.

На озере Изменчивое, которое находится в Корсаковском районе Сахалина, от припая оторвалась льдина. Из-за этого 20 человек, которые рыбачили на озерном льду, оказались отрезаны от берега. Это произошло сегодня утром.

«Поступила информация об образовании трещины в ледовом поле в результате весеннего разрушения льда на озере Изменчивое. На льдине находятся около 20 человек», - заявили по этому поводу в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Чуть позже появились данные, что все рыбаки были эвакуированы в безопасное место. Их спасением занимались шесть сотрудников МЧС, которые при помощи плавательного средства и машины вывезли всех терпящих бедствие людей.