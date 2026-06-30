В Солнечногорске прокуратура проконтролирует расследование дела о массовом отравлении наркотиками

В Солнечногорске городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту массового отравления наркотиками. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел 27 июня в частном доме. Во время празднования дня рождения восемь человек отравились наркотическом веществом. Из них двое скончались еще до прибытия скорой помощи. Остальные были госпитализированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За незаконный сбыт наркотиков были задержаны четыре человека. Суд заключил их под стражу на срок до 28 августа 2026 года.

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