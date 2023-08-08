Спасатели сумели вывезти детей с необитаемого острова в Приморье

17 ребятишек в возрасте от 12-и до 15-и лет участвовали в слете, который проходил на острове Аскольд. Они не могли выехать оттуда из-за непогоды.

Детей завезли на остров еще 5-го августа, а 7-го они не смогли покинуть его из-за шторма, который препятствовал возвращению на материк. Юные участники слета не остались одни, с ними находились 9 человек взрослых. Всех их разместили в теплых щитовых домиках, при них был запас продуктов, которого им хватило бы на две недели. Ситуацию по возвращению в цивилизацию взяла на контроль региональная прокуратура. Об этом сообщили РИА Новости.

И вот силам министерства по чрезвычайным ситуациям удалось эвакуировать всех застрявших на острове Аскольд людей. Их вывезли в несколько рейсов маломерными судами и доставили в поселок городского типа Дунай.