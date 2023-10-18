Спасатели учреждения «Мособлпожспас» помогли ликвидировать пожар в Сергиевом Посаде

Пожар случился в поселке Реммаш, где загорелся гараж в кооперативе «Кунья». Когда прибыли пожарные расчеты огонь охватил крыши соседних боксов. Спасатели деблокировали двери гаражей с помощью бензореза и шанцевого инструмента, обеспечив таким образом доступ пожарных в гаражи. Благодаря слаженным действиям спасателей и огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.