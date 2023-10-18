Спасатели учреждения «Мособлпожспас» помогли ликвидировать пожар в Сергиевом Посаде
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Сотрудники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части учреждения «Мособлпожспас» совместно с пожарными устранили сильное возгорание в гаражно-строительном кооперативе Сергиево-Посадского городского округа.
Пожар случился в поселке Реммаш, где загорелся гараж в кооперативе «Кунья». Когда прибыли пожарные расчеты огонь охватил крыши соседних боксов. Спасатели деблокировали двери гаражей с помощью бензореза и шанцевого инструмента, обеспечив таким образом доступ пожарных в гаражи. Благодаря слаженным действиям спасателей и огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.