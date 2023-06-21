Спасатели услышали стук под водой при поиске пропавшего батискафа

Это было зафиксировано в правительственном документе, который посвящен поисковым работам.

Спасателям удалось зафиксировать звуки, которые были очень похожи на стук. В документе не указано, как давно это было слышно, и на протяжении какого времени стук фиксировался. Его авторы сохраняют оптимизм и указывают на то, что это является очень благоприятным знаком.

«Была услышана акустическая обратная связь, которая указывает на то, что выжившие сохраняют надежду», - говорится в пояснительной записке.

Документ привел телеканал CNN. Батискаф «Титан» пропал во время погружения к обломкам корабля «Титаник» через 1 час 45 минут после погружения. На борту его находятся пять человек, часть из которых являются богатыми туристами.