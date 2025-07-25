Спасатели успешно ликвидировали пожар в многоэтажке Москвы

На Загородном шоссе в Москве произошел пожар в многоквартирном доме. Из-за заблокированной двери спасателям изначально было сложно попасть в охваченную пламенем квартиру.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, возгорание возникло на 11-м этаже. Для борьбы с огнем были направлены ресурсы МЧС: 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Как стало известно позже, спасатели все же сумели взломать дверь и проникнуть внутрь. Пожар был успешно потушен, и никто из жильцов не пострадал.

Ранее сообщалось, что неизвестный в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве.