Неизвестный в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве

В Москве неизвестный в балаклаве поджег дверь квартиры, где находились двое детей. Семью спас лай собаки — подростки успели вызвать пожарных, но злоумышленник скрылся. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В районе Люблино произошло происшествие — неизвестный мужчина в маске поджег дверь квартиры, где находились 18-летний парень и его 13-летняя сестра. В момент поджога их мать была на работе, а питомцы — кошки и собаки — первыми почуяли опасность.

Старший сын услышал лай и запах гари, попытался потушить пламя водой, но огонь уже перекинулся внутрь. Подростки вызвали экстренные службы, однако к приезду полиции и МЧС злоумышленник успел скрыться.

Пострадавшие надышались дымом, но остались живы. Семья в недоумении — ни у матери, ни у детей не было конфликтов, которые могли бы привести к такому нападению. Полиция ведет розыск поджигателя, однако мотивы преступления пока неизвестны.

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