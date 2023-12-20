Спасатели в Чехове освободили из запертой квартиры мужчину без сознания

В Службу-112 обратилась местная жительница. Пенсионерка рассказала, что уже два дня не может дозвониться до своего 46-летнего сына и попасть к нему в квартиру.

Специалисты незамедлительно выехали на место. Квартира мужчины была расположена на третьем этаже дома, и спасатели приняли решение проникнуть в нее через окно. Для этого они воспользовались специальной лестницей.

Проникнув в помещение, специалисты обнаружили мужчину без сознания, которому срочно требовалась помощь медиков. Жителя на носилках перенесли в машину скорой медпомощи, после чего он был госпитализирован.