Спасатели в Одинцово освободили запертого в собственной квартире мужчину

Вечером в четверг житель одного из многоквартирных домов города привел в гости знакомую, а та забрала его телефон и заперла на ключ. Мужчина не смог выбраться из квартиры самостоятельно и начал звать соседей на помощь.

Соседи, услышав крики о помощи, вызвали на место правоохранителей, а те, в свою очередь, спасателей.

Приехав на место, спасатели, используя специальный инструмент, вскрыли дверь жилого помещения и освободили пленника. Помощь медиков ему не понадобилась.