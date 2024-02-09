Спасатели в Одинцово освободили запертого в собственной квартире мужчину
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники 244-й ПСЧ ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили запертого в собственной квартире мужчину. Инцидент произошел в Одинцово.
Вечером в четверг житель одного из многоквартирных домов города привел в гости знакомую, а та забрала его телефон и заперла на ключ. Мужчина не смог выбраться из квартиры самостоятельно и начал звать соседей на помощь.
Соседи, услышав крики о помощи, вызвали на место правоохранителей, а те, в свою очередь, спасателей.
Приехав на место, спасатели, используя специальный инструмент, вскрыли дверь жилого помещения и освободили пленника. Помощь медиков ему не понадобилась.