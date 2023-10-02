Спасатели в Орехово-Зуево освободили детей, случайно закрывшихся на балконе

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Орехово-Зуево освободили детей, которые случайно заперли себя на балконе. Инцидент произошел в минувшие выходные в одной из многоэтажек города.

В службу «112» поступил звонок от жильцов дома, которые увидели на балконе квартиры на четвертом этаже детей, просящих о помощи.

Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире проживают мальчики в возрасте восьми и девяти лет. Пока их мать была в магазине, они вышли на балкон, а дверь захлопнулась.

Специалисты воспользовались механическим инструментом, чтобы проникнуть в квартиру. Там они отодвинули задвижку балконной двери и освободили детей. Помощь медиков им не понадобилась.