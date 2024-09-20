Спасатели в Подмосковье напомнили об опасностях палов сухой травы

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона об опасности осенних палов сухой травы. По словам специалистов, это может стать причиной серьезных пожаров.

Осенью травы высыхает и очень легко загорается — достаточно даже маленькой искры. Очень часто травяные палы перерастают в торфяные и лесные пожары. Остановить такие возгорания крайне непросто. В них гибнут животные и птицы, почва на длительное время становится бесплодной, могут пострадать населенные пункты.

Жителей призвали не оставлять горящие костры без присмотра, не бросать окурки и спички на землю, не поджигать мусор, траву и листья.