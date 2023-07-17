Спасатели вызволили мужчину из пожара в подмосковной Яхроме

Работники 270-й пожарно-спасательной части Московской областной противопожарно-спасательной службы вызволили из задымлённой квартиры пожилого мужчину. Об этом рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Отмечается, что инцидент произошел в минувшую пятницу в городе Яхрома Дмитровского городского округа. Очевидцы обратились в «Систему-112» и рассказали о возгорании на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Большевистской.

В тушении пожара приняли участие семь человек личного состава и две единицы техники. В квартире оказалось, что горели постельные принадлежности и оконная рама. В одной из комнат огнеборцы обнаружили лежащего на полу 78-летнего мужчину.

«Специалисты эвакуировали пострадавшего из зоны задымления и с подозрением на ожоги рук и отравление угарным газом передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации», — заключил начальник пожарно-спасательной части Александр Белов.

Ранее стало известно, что мужчина до смерти избил своего знакомого в подмосковном Ступино.