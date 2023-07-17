Мужчина до смерти избил своего знакомого в подмосковном Ступино

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, преступление произошло на прошлой неделе в одной из квартир. Мужчины распивали спиртное, между ними возник конфликт, в ходе которого 45-летний фигурант избил до смерти своего 65-летнего оппонента.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На допросе подозреваемый признался в содеянном. Назначен ряд экспертиз. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в организации подпольной нарколаборатории в деревне Карманово Талдомского городского округа.