Спасатели завершили поисковые работы в поврежденном взрывом газа доме в Саратове

Спасатели прекратили свои поисковые работы в жилом доме в Саратове, который был поврежден взрывом газа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное Министерством по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, до сих пор остается неизвестной судьба четырех человек, которые проживали в десятиэтажном здании, которое было повреждено взрывом на девятом этаже. Его угловой подъезд, пятый по счету, был разрушен с седьмого по десятый этаж. Среди ненайденных людей есть один ребенок.

«Поисково-спасательные работы в многоквартирном жилом доме в Саратове завершены. На месте продолжаются работы по сбору и вывозу строительного мусора», — указали журналистам в МЧС.

Чуть позже было обнаружено место пребывания всех пропавших без вести. Оказалось, что на момент взрыва они находились в другом месте, с ними все в порядке.

Ранее уже сообщалось, что жертвами взрыва и последующего обрушения панелей дома стали семь человек. Под обрушение попало 30 квартир, это произошло днем 25 июля. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек.