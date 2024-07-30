Спасатели завершили работы на месте схода вагонов с путей под Волгоградом

Закончены поисково-спасательные работы на месте столкновения пассажирского поезда и «Камаза» в Волгоградской области. Об этом отчиталось Министерство по чрезвычайным ситуациям. Слова его представителей привел ТАСС .

Сотрудники МЧС завершили все поисково-спасательные работы на железнодорожном полотне и в его окрестностях. Они также изъяли из вагонов весь багаж пассажиров поезда «Казань – Адлер».

«После стабилизации вагонов на ж/д полотне спасатели МЧС России вынесли багаж пассажиров поезда и доставили его до станции Котельники», - указали в ведомстве.

Уже на станции вещи пассажиров передадут их владельцам, после чего те смогут продолжить свой дальнейший путь. В МЧС также сообщили, что к спасательным работам привлекались 324 человека, усилия которых были поддержаны 109 единицами техники.

Ранее сообщалось, что после столкновения состава и грузовика, в больницы было отправлено 55 человек из общего числа в 140 пострадавших. Части людей оказали помощь на месте. Уже на станции вещи пассажиров передадут их владельцам, после чего те смогут продолжить свой дальнейший путь.